Es sind eigentlich nur kleine Schrauben, an denen die Wiener Neustädter Vereinsführung hier dreht. Das neue Logo, das die NÖN-Online User wählen können, erinnert stark an die vergangenen Tage – soll auch so sein. Und auch der „neue“ Name wird nichts am Sprachgebrauch ändern.

Der SC bleibt der SC. Oder besser gesagt: Dieser SC wird wieder zum SC. Denn auch, wenn vergangene Funktionäre gebetsmühlenartig versucht hatten, Frank Stronachs Schwanenstädter als den Verein der Wiener Neustädter zu platzieren, gelungen ist es ihnen nie. Und als dann in den vergangenen Jahren beim SC Themen wie der Protest gegen das Relegations-Ergebnis gegen St. Pölten oder alle Vorfälle rund um den Zwangsabstieg zum Dauerbrenner wurden, kehrten viele Fans dem Verein den Rücken zu.

Jetzt ist der Schritt von Spenger und Habib zurück in die Vergangenheit vor Stronach und Co. in Wirklichkeit ein Schritt nach vorne. Und eine Chance, das Publikum wieder abzuholen, das der SC in den letzten Jahren an unterschiedlichen Stellen verloren hatte. Das neue Stadion, der alte Name, ein neues altes Logo plus die neue Vereinsführung – jetzt gibt‘s für Neustädter eigentlich keinen Grund, den SC nicht mehr als „ihren“ Klub zu sehen.