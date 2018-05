Auswärts gegen Liefering. Es hätte einen entspannteren Gegner geben können für die letzte Hürde in dieser Meisterschaft: Die jungen Bullen sind darauf „gezüchtet“ unabhängig vom Zeitpunkt in der Saison, vom Gegner oder der eigenen Ausgangslage Vollgas zu geben.

Während vielleicht bei manchem Spieler in der letzten Runde, wenn es um die „goldene Ananas“ geht, ein wenig die Spannung fehlt und der letzte Biss, trifft das auf die Lieferinger aus einem einfachen Grund nicht zu: Aufgrund der Red Bull-Verbindung darf Liefering nicht aufsteigen, spielt also schon die ganze Saison außer Konkurrenz – das heißt, für die Spieler ist es egal, ob es sich um Runde 1, 14, 22 oder 36 handelt. So nah und doch so fern – ein „Pünktchen“ fehlt zum Wiener Neustädter Wunder, das vor genau einem Jahr noch völlig absurd klang, eine fromme Träumerei.

Ärgerlich: Bis zur Entscheidung, ob Hartberg die Lizenz verweigert bleibt und Wiener Neustadt sich die Relegation gegen St. Pölten erspart, werden nach dem Schlusspfiff am Freitag noch ein paar Tage vergehen. Schade, denn das Wissen, nach diesen 90 Minuten fix in der Bundesliga sein zu können, würde zusätzliche Kräfte freisetzen.