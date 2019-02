Was macht der SC Wiener Neustadt, wenn Hamdi Salihi nicht trifft? Im Herbst gab‘s auf diese schwierige, aber essenzielle Frage keine völlig befriedigende Antwort. Kein einziger Spieler aus Salihi traf in der Hinrunde öfter als zwei Mal. Auftritt, Volkan Akyildiz. Ein Stürmer, der in der Regionalliga West zeigte, dass er weiß, wo das Tor steht.

Ein Stürmer, der aber in der 2. Liga in der Hinrunde hinter den Erwartungen blieb. Für Volkan Akyildiz geht‘s jetzt darum, nach seiner Traum-Saison der 3. Leistungsstufe zu zeigen, dass er auch eine Etage weiter oben trifft – mit 23 Jahren ist er an einem entscheidenden Punkt in seiner Karriere angelangt, für ihn wird das nächste halbe Jahr richtungsweisend für seinen weiteren Werdegang.

Und Wiener Neustadt? Beim SC muss für die hohen Ansprüche zumindest ein Plan B her – sich auf die Schultern Salihis zu setzen wird zu wenig sein und wird wohl auch in der kommenden Saison nicht der Weisheit letzte Schluss sein können. Vor allem, weil Salihi 2018 die Zähne trotz Verletzungen und Krankheit zusammenbiss.

Zusätzlich zu Akyildiz würde es der Wiener Neustädter Offensive auch guttun, wenn in der Reihe dahinter, aus dem Mittelfeld, mit Dominik Doleschal ein weiterer Spieler mit Qualität dazukommen würde…