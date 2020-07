Als Wiener Neustadt-Vorstand Rainer Spenger beim NÖN-Telefonat das Ratespiel aufgab, wer wohl neuer SC-Sportdirektor wird, war ebendieses schnell vorbei. Heinz Griesmayer ist die logische Wahl für den Posten – und auch eine, die längst überfällig war. Der Fußball-Professor hatte in seinem Kicker-Herz immer schon einen Platz für den SC, das hat er auch noch zu seiner aktiven Trainerzeit bewiesen.

Griesmayers größte Stärke ist aber nicht sein Netzwerk aus Mattersburger-Zeiten oder über die BG Zehnergassen-Verbindungen – Griesmayer ist ein Stimmungsmacher. Sein Charisma ist etwas, was dem Verein guttun wird und was auch (nach Corona) für einen größeren Zuschauer-Zuspruch sorgen kann. Und das wird schwer genug werden: Denn so richtig umarmt haben Stadt und Region den Wiener Neustädter SC wohl zuletzt in Regionalliga-Zeiten Anfang der Neunziger Jahre – und daran änderten weder der Bundesliga-Höhenflug, noch der professionelle Versuch mit verschiedenen Marketing-Strategien in der Gunst zu steigen, etwas.

Unabdingbar bleibt aber eine stärkere Regionalität im Kader der Wiener Neustädter…