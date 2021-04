Der beste Defensivspieler des SC Ortmann verlässt den Verein. Eric Schmutzers Abgang tut weh. Er hinterlässt eine Lücke in der Mannschaft, die es bis zum Ablauf der Transferperiode zu schließen gilt. Aber ungeachtet der Personalie Schmutzer – in Ortmann hat sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwas verändert. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Im Jahr eins nach dem Wiederaufstieg ging als Liga-Neuling der Klassenerhalt als Erfolg durch, in der ersten abgebrochenen Corona-Saison wäre es das auch gewesen. In der zweiten Corona-Saison mischte Ortmann die Liga auf, ein Platz im oberen Drittel hätte durchaus als kleine Sensation verkauft werden können.

In Jahr vier der Liga-Zugehörigkeit hat sich der Verein, die Mannschaft, gefestigt – mit starken Transfers haben die Verantwortlichen letzten Sommer gezeigt, dass sie einen Kaderumbruch meistern können. Der Liga-Verbleib wird den Ortmannern zwar nicht geschenkt, ein dauerhafter Kampf um den Klassenerhalt wäre aber eine Enttäuschung. Dafür ist die Qualität zu hoch – vor allem wenn Schmutzer adäquat ersetzt werden kann.