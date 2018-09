Es war ein Fußball-Märchen, wie sie in einer Kicker-Generation nur einmal vorkommt. Innerhalb von zweieinhalb Jahren mit dem gleichen Spieler-Gerüst aus dem Gebietsliga-Keller auf den Thron der 2. Landesliga – eine Ära, die für immer in der Vereinschronik leben wird. Und wohl noch etliche Kinder und Enkelkinder später zu hören bekommen werden…

So schön diese Geschichte des SC Ortmann auch ist: Die Realität ist hart. Die Mannschaft von Trainer Daniel Kohn durchlebt ein brutales erstes Lehrjahr in der 1. Landesliga. Ein Jahr, dass viele Aufsteiger in der Regel eine Etage tiefer erleben. Und sie lernen auch, dass viele Dinge gegen dich laufen können, die du nicht beeinflussen kannst. Wie eine hammerharte Auslosung. Wie ein teuflisches Verletzungspech…

Über ein Viertel der Partien sind im Kasten. Ortmann steht mit nur einem Sieg aus diesen acht Runden da – bis zum Winter ist‘s noch lange. Da kann noch viel passieren. Ortmann muss jetzt jeden Punkt krallen, der irgendwo am Weg in die Pause liegt. Am Transfermarkt gilt es den Kader zu verbreitern – denn nur mit einem größeren Kader, der auch dieses Verletzungspech abfedern kann, wird sich Ortmann mittelfristig in der 1. Landesliga halten.