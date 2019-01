Das Ziel, die Ergebnisse der Vorsaison zu wiederholen, war ambitioniert – der SC Wiener Neustadt wollte nach dem Scheitern in der Relegation im vergangenen Sommer einen neuen Anlauf auf die Plätze an der Sonne nehmen. Für einen Verein mit Ambitionen ist diese Zielsetzung nur logisch…

…allerdings blieb die Mannschaft hinter den eigenen Erwartungen. Nach dem Sensations-Jahr unter Trainer Roman Mählich folgte im Sommer ein harter Sparkurs und ein Herbst mit wechselhaften Ergebnissen. Im Winter gibt‘s die traditionelle Möglichkeit am Spielersektor nachzubessern und vielleicht an ein paar Schrauben zu drehen. Die „Schrauben“, an denen es in der Wiener Neustädter Giltschwertgasse zu drehen gilt, ist klar: Mit nur 17 Treffern ist der SC Wiener Neustadt vor dem gegnerischen Tor schlechter als der Vorletzte Amstetten und nicht besser als Schlusslicht Horn. Deswegen sind jetzt Verstärkungen für die Offensive, für den Sturm unabdingbar.

Denn die Defensive gehörte mit zu dem Besten, was die 2. Liga so zu bieten hat – gelingt Wiener Neustadt es auch mittelfristig auf der anderen Seite des Feldes Top-Niveau zu erreichen, dann kann auch die Zielsetzung von einem Spitzenplatz wieder erreicht werden.