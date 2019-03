Viel Applaus gab‘s in den vergangenen Tagen für SC-Präsidentin Katja Putzenlechner und ihr Team – der Lizenz-Antrag für die Bundesliga zeigt, dass der Aufstiegstraum mehr als nur eine leere Floskel war. Wiener Neustadt machte am und abseits des Platzes in den letzten Wochen Nägel mit Köpfen, der Grundstein für die Rückkehr ins Oberhaus ist gelegt.

Allerdings wartet im Falle des Falles eine Menge Arbeit auf die Verantwortlichen in der Giltschwertgasse. Denn während sich die Mannschaft und durch das neue Stadion auch die Infrastruktur Richtung Erstklassigkeit bewegen, hat die Nachwuchsabteilung diesbezüglich wohl den größten Nachholbedarf. Um wieder ansatzweise eine Bundesliga-Jugend auf die Beine zu stellen, wartet noch viel Arbeit auf den Vorstand des SC Wiener Neustadt.

Es ist logisch, dass in Zeiten der Einsparungsmaßnahmen und mit deutlich weniger Fernsehgelder überall der Rotstift angesetzt wird – so auch im Nachwuchs. Allerdings hat ein Profi-Klub noch immer einen gesellschaftlichen Auftrag, den es mit einer vorbildhaften Nachwuchs-Abteilung zu erfüllen gilt. Rein wirtschaftlich wird der Kosten-Nutzen bei Investitionen in den Nachwuchs nur bedingt aufgehen – denn es wird immer billiger und leichter sein, externe Spieler zuzukaufen.