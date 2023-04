Von Spatzen und Tauben

Gut Ding braucht Weile, so sagt man. Aber man sagt auch: Je länger der Igel die Geburt verschiebt, desto stachliger kommt sie ihm an.

Aus Sprichwörtern wird man also in Bezug auf den SC Wiener Neustadt nicht schlauer. Die Rede ist von den ungarischen Investoren, die mit ihrem Geldkoffer seit Wochen vor der Tür stehen. Langsam aber sicher, macht sich das Gefühl breit, dass es sich um die ominöse Taube am Dach handelt…

Dabei hätte der SC Wiener Neustadt mit Toni Reisner mehr als „nur“ einen Spatz in der Hand. Einen lokalen Unternehmer mit einem Herz für Fußball – und einer großen Portion Ehrgeiz.

Je länger sich die Nägel mit Köpfen bei den ungarischen Investoren verschieben, umso verlockender wirkt die Option, dem aktuellen Vorstand Reisner entsprechende Kompetenzen in der Vereinsführung einzuräumen, den SC Wiener Neustadt in die Zukunft zu führen.