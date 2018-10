Österreichs 2. Liga in seiner Premieren-Saison – schon zu Beginn kamen berechtigte Zweifel auf, wie spannend dieses Produkt tatsächlich ist, wie das Publikum darauf anspricht. Die Antwort nach knapp einem Drittel der Partie ist niederschmetternd: Der Anklang bei den Fans grenzt in vielen Fällen sehr hart an Ablehnung. 330 Zuschauer an einem Oktoberabend bei Kapfenberg gegen Wiener Neustadt sprechen eine deutliche Sprache – da waren bei Stripfing gegen Ortmann mehr…

Dieses neue Liga-Format hat viele Verlierer. Das hat sich in den ersten zwölf Runden gezeigt. Angefangen von den Vereinen, denen durch brutale Einschnitte beim Fernsehgeld fast der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, bis hin zu der sinkenden Qualität, die durch eine Aufstockung automatisch kommen musste.

Gewinner gibt‘s nur bei den „Großen“ – Austria, Innsbruck und LASK können ihre Zweier-Garnituren eine Liga näher an der Bundesliga ausbilden, müssen nicht mehr den Sprung von der Regionalliga bei den eigenen Talenten über Umwege überbrücken.

Ja, auch die vergangene Ausgabe mit zehn Vereinen in der 2. Liga war überschaubar prickelnd – allerdings war das noch immer spannender und reizvoller als diese Form der zweithöchsten Leistungsstufe.