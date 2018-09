Fünf Runden sind gespielt, in der Gebietsliga Süd-Südost. In den meisten Fällen – denn diverse Absagen machten aus der „Spiel“-Spalte in der Tabelle einen bunten Zahlensalat. Aber dennoch: jetzt, Mitte September, zeigt sich schon eine Tendenz – die Vereine stehen an einer Weggabelung. Ganz vorne weg der Aufsteiger aus Bad Fischau. Die Truppe rund um Kapitän Christopher Tvrdy hat einen gelungen Saisonstart hingelegt. Jetzt, gegen die „perfekten“ Marienthaler, geht‘s um mehr als „nur“ um die Tabellenführung – da steht auch ein erstes Ausrufezeichen um die Vormachtstellung am Spiel.

Dahinter haben sich die Wiener Neustädter Amateure eine gute Ausgangslage für eine entspannte Hinrunde in der Verfolger-Position ergattert. Soll‘s ein bisschen mehr sein, muss die junge Mannschaft von Christoph Stifter auch gegen passive und destruktive Gegner einen Weg finden, voll zu punkten. Auch Kirchschlag kann mit einem Lauf in den nächsten Wochen aufschließen. Dafür darf am Freitag gegen Casino Baden nichts anbrennen…

Endlich in die Spur finden müssen die Katzelsdorfer. Null Punkte nach drei Partien müssen noch nicht als Krise ausgerufen werden – dennoch brauchen Jürgen Weber und Co. endlich Erfolgserlebnisse.