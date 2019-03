Der Österreicher ist ein launischer Sportfan: So schnellt er seine Lieblinge in den Himmel hoch, so schnell zieht er sie auch wieder auf den Boden – oder noch tiefer.

Davon können vom Nationalteam über die Skifahrer bis hin zu Radfahrer, Schwimmer und wie sie alle heißen seit Generationen ein Lied singen. In den letzten Monaten ging‘s Dominic Thiem so – auf den Lichtenwörther prasselte viel Kritik, viele Fragen ein. Hauptsächlich vom Stammtisch des 21. Jahrhundert, von Social Media.

Mit diesem Turniererfolg hat sich Thiem wieder zumindest für ein paar Wochen Ruhe verschafft. Indian Wells ist nach den Grand Slam-Bewerben im Tennis-Kosmos eine große Nummer, sein Finalgegner Roger Federer wohl im historischen Vergleich die größte. Wird wieder Kritik aufflammen, wenn bei irgendeinem Turnier Thiem nicht den (viel zu) hohen Erwartungen der österreichischen Volksseele erfüllt?

Selbstverständlich. Allerdings sollten den unverhältnismäßigen Kritikern bewusst sein, dass sie hier einem der besten Sportler der Welt bei der Arbeit zusehen dürfen. Für Dominic Thiem gilt es in seiner Karriere die Zwischenrufe, die negative Stimmung, sollte sie aufkommen, auszublenden oder einfach zu ignorieren…