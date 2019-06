Also doch nicht bis zum letzten Gefecht.. Die Vereinsführung des SC Wiener Neustadt schwenkt die weiße Fahne, verzichtet auf den Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Damit hat sich auch der Vorstand abgefunden, dass es im neuen Stadion vorerst Regionalliga zu sehen gibt. „Wir sind anders“ ist der Slogan, der auf dem alten Stadiondach steht und auf Social Media in Dauerschleife ausgegeben wird – nach den letzten Wochen wirkte dieses „Anders-Sein“ aber eher wie eine Geisterfahrt…

…auf der es jetzt einen Zwischenstopp gibt. Der Verzicht auf den Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht ist bei genauer Betrachtung alternativlos. Und dass der Gemeinderat mit einer Ausfallbürgschaft einen Rettungsanker für den Verein auswirft, lässt eingefleischte Wiener Neustadt-Fans jetzt auch wieder ein bisschen beruhigter schlafen.

Der Vorstand will den Verein schuldenfrei übergeben – ein sehr ritterliches Vorhaben. Allein realistisch ist das mittelfristig nicht. Denn in der Regionalliga fallen weitere Einnahmequellen weg – auch Sponsoren haben die letzten Wochen aufmerksam verfolgt, was hier passiert ist. Damit ist das Loch, in das sich die Vereinsführung geschaufelt hat, tief – trotz Stadt-Bürgschaft.