Stadion-Rock fortgesetzt

Schon die Generalprobe im Vorjahr mit dem „Nova Rock Encore“ im Wiener Neustädter Stadion machte Lust auf mehr. Am Sonntag gab‘s das in der Form der Rocker von „Iron Maiden“ – und das Publikum wurde nicht enttäuscht. Die Show hielt, was man davon im Vorfeld erwartet hatte, dazu hielt das Stadion als Festivalgelände dem Ansturm der 25.000 Besucher locker stand.

Vor allem die kurzen Wege sind ein großer Vorteil in der Civitas Nova, auch wenn an dem Verkehrskonzept (vor allem bei der Abreise) noch ein wenig gefeilt werden muss. Insgesamt hat das Stadion als Konzertareal aber mehr als eine gute Figur gemacht. ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger hat indessen schon angekündigt, dass Konzerte in dieser Größenordnung wieder ein- bis zweimal pro Jahr in Wiener Neustadt stattfinden sollen, um die Stadt als Veranstaltungsort zu etablieren. Die Wiener Neustädter wird das nicht stören.