Schon Wochen vor dem Schulschluss-Tag stand die Veranstaltung am Hauptplatz unter keinem guten Stern. Wie die NÖN berichtete, befürchteten einige Marienmarkt-Standbetreiber schlechte Geschäfte aufgrund betrunkener Schülermassen. Sie sollten weit daneben liegen. Dass sich allerdings so gut wie kein Schüler am Hauptplatz blicken ließ und das Fest zu einem „Komplett-Abbrenner“ wurde, kam dann doch überraschend.

Mag sein, dass es an jenem Tag einfach zu heiß für eine Party am Hauptplatz-Beton war. Allerdings zeigt es auch: Jugendliche lassen sich nicht so einfach von der Stadtpolitik lenken, schon gar nicht, wenn das Anliegen nicht „auf ihrer Ebene“ kommuniziert wird. Plakate im Stadtpark aufzuhängen, doch bitte hier nicht zu feiern, wurden mit einem Cola-Rum-Gemisch in der Hand nur belächelt.

Für nächstes Jahr kann das für die Stadt nur bedeuten: Eine offizielle Schulschlussfeier im Stadtpark – natürlich unter Beaufsichtigung.

