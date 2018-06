Die Bilder haben viele in der Vorwoche verfolgt: Der halbnackte Mann am Dach eines Hauses in Wien, der Polizisten, unter anderem jene der Spezialeinheit Cobra, mit Ziegelsteinen beschmeißt.

Ein gutes Beispiel für die Arbeit der Einheit, die jetzt ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Sie muss ausrücken, wenn es für andere zu gefährlich wird. Kein Zuckerschlecken – auch wenn man bedenkt, dass sich die Beamten viel gefallen lassen müssen. Allerdings wurde dieser Einsatz – wie viele hundert andere pro Jahr – mit Bravour gelöst. Die Wichtigkeit der Spezialeinheit mit der Zentrale in Wiener Neustadt ist unumstritten – und jeder Bürger darf zumindest ein bisserl Stolz sein, dass die Eliteeinheit hier „zu Hause“ ist.

Weniger stolz kann man bisher auf das Projekt der Reiterpolizei sein. Nur vier Pferdebesitzer haben ihr Tier dafür abgestellt – eines davon war sogar zu klein. Hier muss die Politik, allen voran FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, aufpassen, dass das Projekt nicht zur Lachnummer verkommt. Denn das fällt auch auf die Polizei zurück – und das haben sich die Beamten nicht verdient.