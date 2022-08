Strafen als Denkzettel

So manches wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Dazu gehört, dass es Menschen gibt, die den Müll einfach achtlos wegwerfen. Unter anderem kämpft derzeit der Walther von der Vogelweide-Park in der Josefstadt mit Problemen, wo vor allem Jugendliche ihre Fastfood-Reste hinterlassen und den sonst so schönen Park verschmutzen – obwohl mehr als genug Mülleimer vorhanden wären.

Natürlich ist es sehr schwierig, die Mistfinken auf frischer Tat zu ertappen – und es ist auch nicht Aufgabe der Exekutive, sich als „Müllpolizei“ im Park auf die Lauer zu legen. Immerhin will die Exekutive aber im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein Auge auf den Park haben.

Falls dabei einige Müllsünder erwischt werden, so würde ein gehöriger Denkzettel in Form einer Geldstrafe sicher nicht verkehrt sein. Anders wird es bei den Betroffenen nicht zu einem Umdenken kommen.