Es ist ein Phänomen: Während die Bezirks-Nachbarn Baden und Neunkirchen in den letzten Jahren einen grünen Vizebürgermeister stellten, ging in Wiener Neustadt nicht viel weiter. Je zwei Mandate gab es bei den letzten drei Gemeinderatswahlen, wobei 2015 eines nach Streit schnell wieder verloren war. Wahrlich keine Traum-Ergebnisse, obwohl die Allzeit Getreue als Schüler- und Studentenstadt eigentlich genug Potenzial für viele grüne Stimmen hätte.

Für die Wiener Neustädter Grünen unter Tanja Windbüchler-Souschill, die bereits zum dritten Mal als Spitzenkandidatin antritt, wird die kommende Gemeinderatswahl die Stunde der Wahrheit. Auch wenn die Stadt-ÖVP in den letzten Monaten so manch grünes Thema für sich entdeckt hat und in deren Gewässern fischt, müssen die Grünen dieses Mal liefern. Mehr als die rund fünf Prozent bei den letzten Gemeinderatswahlen müssen auf alle Fälle her, wenn keine Personaldebatte aufkommen soll.