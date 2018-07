Noch kommt keine wirkliche Freude auf, wenn man am Sonntag über den Wiener Neustädter Hauptplatz schlendert: Neben dem Schrauthammerbrunnen sind Ferstl, Kolschitzky, Cavallo, Jedermann und das Siegl‘s Pub geschlossen – einzig Eterno und Elit locken in der Hitze mit kühlen Drinks.

Essenstechnisch schaut‘s überhaupt schwarz aus: Sowohl Luigi‘s als auch das Weiße Rössl haben zu, der komplett geschlossene Marienmarkt ist sowieso ein trauriger Anblick am Sonntag. Dass es mit der Sonntags-Öffnung funktionieren kann, wenn man von Anfang an dahinter ist, beweist derzeit das neue Café Bernhart, dessen Schanigarten zwar nicht übergeht, aber gut gefüllt ist. Was bedeutet: Stimmt das Angebot, kommen die Gäste auch am Sonntag in die Innenstadt.

Welches Lokal am Sonntag offen hat und welches nicht, ist für die Gäste trotzdem nicht zu durchschauen. Und so wundert es nicht, dass die Neustädter mittlerweile auch zum Sonntags-Frühstück ins Einkaufszentrum fahren. Etwa in die Merkurcity, wo Köck und Italian Sonntag für Sonntag bestens gefüllt sind.