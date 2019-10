Nach Eggendorf und Sollenau in den vergangenen Jahren hat es nun also Winzendorf erwischt: Ein Arzt im Ort fehlt – im besten Fall „nur“ ein paar Monate, vielleicht aber auch länger.

Der Gemeindearzt hat früher als erwartet seine Praxis aufgegeben. Das kam offenbar so überraschend, dass im neu sanierten Gemeindeamt kein Platz für eine Ordination eingeplant wurde. Was die ohnehin knifflige Suche nach einem Nachfolger erschwert. Denn, das hat sich andernorts gezeigt: Selbst mit finanzieller (oder räumlicher) Unterstützung, die viele Bürgermeister ohne Zögern zu leisten bereit sind, stehen die Bewerber nicht Schlange. Einer ist in Winzendorf auch schon wieder abgesprungen.

Politik und Ärztevertreter sind gefragt, derlei Versorgungslücken zu minimieren. Pensionierungen müssen nicht abrupt kommen, die Nachfolger-Suche nicht erst beginnen, wenn die Praxis geschlossen ist. Für Patienten ist jeder Tag ohne Arzt einer zu viel.