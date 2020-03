In der Buckligen Welt-Gemeinde Hochwolkersdorf ging eine Ära zu Ende: Langzeit-SPÖ-Bürgermeisterin Traude Gruber trat zurück, nachdem sie die SPÖ-Absolute verloren hatte. Mit Erwin Karner soll jetzt ein SPÖ-Bürgermeister folgen, obwohl das so nicht vorhersehbar war. Denn Erwin Karner trat mit der Bürgerliste „Unsere Zukunft Hochwolkersdorf“ bei der Wahl an, eroberte dort auf Anhieb vier Mandate – und wechselt jetzt die Seiten. Gemeinsam mit einem (ehemaligen) Bürgerlisten-Mitstreiter wechselte er überraschend zur SPÖ, was Folgen hat: Die SPÖ hat trotz Wahlverlusten wieder die Absolute und kann den Bürgermeistersessel behalten, der eigentlich schon verloren schien.

Was auf den ersten Blick ein gelungener Coup der SPÖ ist, sorgt auf den zweiten Blick für Stirnrunzeln. Denn gewählt wurde das so von den Wählern nicht. Und der neue Bürgermeister wird sich viele Fragen gefallen lassen müssen, warum er wenige Tage nach der Wahl die Partei gewechselt hat.