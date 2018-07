Es war einmal im Jahr 2009 in Wiener Neustadt. Milliardär Frank Stronach träumt vom neuen Stadion: 10.000 Zuschauer soll es auf 6.500 Sitz- und 3.500 Stehplätzen fassen. Bereits 2010 platzt der Traum. Über die Jahre sind die Pläne nach und nach geschrumpft, mittlerweile sind wir auf dem Boden der Realität und bei 2.000 Sitzplätzen angelangt – ein „Stadiönchen“ also. Auf den ersten Blick für die elftgrößte Stadt von Österreich kein Renommee, was übrigens auch für Ärger bei eingefleischten SC-Fans sorgt, wie beim Cup-Match zu spüren war.

Auf den zweiten Blick sieht man: Einen Zuschauerschnitt von nur 981 Besuchern im Vorjahr (trotz Aufstiegsaussichten), dazu ist die weitere sportliche Entwicklung des Fußballvereins ungewiss. Dass die Stadt hier vorsichtig mit dem Geld hantiert, ist deswegen verständlich und richtig. Wichtiger als eine große Fußballarena sind Dinge, die derzeit nicht immer gegeben sind: Zeitgemäße Toiletten, ein reibungsloser Kantinenbetrieb, ausreichend Parkplätze. Und im Fall des Falls kann ja noch immer ausgebaut werden.