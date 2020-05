Werden im Stadtgebiet Bäume gefällt, ist ein Aufschrei aus der Bevölkerung so gut wie sicher. Das zeigte sich auch beim jüngsten Fall am ehemaligen Stadionareal, wo in den letzten Tagen mehrere Pappeln umgeschnitten wurden.

Zwar gibt es in Wiener Neustadt mittlerweile eine Baumschutzverordnung, allerdings, und das wissen viele nicht, greift diese nur auf öffentlichen Grundstücken. Ist ein Grundstück wie jenes in der Giltschwertgasse erst einmal von der öffentlichen Hand in Privateigentum gewandert, gibt es so gut wie keine Handhabe mehr, was mit den Bäumen passiert.

Grund genug um über eine Nachschärfung der Verordnung nachzudenken – auch wenn das im privaten Bereich schwierig ist.

Immerhin gibt es zum Fall am ehemaligen Stadionareal aber auch eine gute Nachricht: Die Genossenschaften wollen mehr Bäume nachpflanzen, als gefällt worden sind. Die NÖN wird an diesem Fall dran bleiben.