Im Vorjahr war die NÖN bei einer Schwerpunktkontrolle von Polizei und ÖBB-Securitys am Bahnhof dabei. Es zeigte sich: Sowohl für die Exekutive als auch für die Securitys ist der Einsatz in der Schutzzone Bahnhof kein Zuckerschlecken.

So müssen sich die „Kontrolleure“ allerhand blöde Meldungen gefallen lassen, dazu kommen Schwierigkeiten wie Sprachbarrieren und Alkohol- oder Drogeneinfluss (oder beides). Dass sich die Beamten dort fast tagtäglich Amtshandeln und einen kühlen Kopf behalten müssen, verdient Hochachtung. Aber trotz des verstärkten Polizeieinsatzes ist eine Entschärfung des „Brennpunkt Bahnhofs“ nicht in Sicht.

In St. Pölten stand man vor einem ähnlichen Problem. Dort wurde eine Schutzzone eingerichtet, zusätzlich ein Polizei-Wachzimmer aufgesperrt – was zu einer Entspannung der Situation geführt hat. Die (Wieder)-Eröffnung eines Wachzimmers am Bahnhof wäre auch bei uns angesichts der Situation eine Überlegung wert.