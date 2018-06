Karl Markovics, Michael Ostrowski, Gerald Votava, Karl Merkatz oder Manuel Rubey. Dass das Filmfestival Frontale längst nicht nur in Wiener Neustadt, sondern auch in ganz Österreich angekommen ist, beweisen nicht nur die Namen renommierter Schauspieler, die zu uns gekommen sind. Auch die Besucherzahlen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen.

Dabei hatte unter Christoph Gausch und Reinhard Astleithner alles klein angefangen. Durch viel Fleiß und Fachwissen und mit Hilfe von einem großen ehrenamtlichen Team ist es gelungen, das Festival Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Dass es unter den Beteiligten zum Zerwürfnis gekommen ist, ist bedauerlich, die Chancen auf Versöhnung gehen gegen Null. Ob das Festival in dieser Form im Herbst stattfinden kann, ist angesichts des massiven Wissens- und Personalschwunds mehr als nur fraglich. Dabei wäre der Verlust nicht nur für die Wiener Neustädter Kulturszene schade – das Aus der Frontale würde auch ein Loch in der ohnehin nicht so großen österreichischen Filmlandschaft hinterlassen.