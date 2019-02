Aus Biogas Energie gewinnen – diesen Plan gab es für Wiener Neustadt schon einmal: Im Februar 2010 (nur wenige Wochen vor der Gemeinderatswahl) erfolgte der Spatenstich für ein Biogas-Projekt am Areal der Abfallbehandlungsanlage – welches allerdings nie gebaut wurde. Die enormen Kosten (6,5 Millionen Euro) machten den Plänen damals einen Strich durch die Rechnung.

Neun Jahre später kommt das Biogas-Projekt doch noch in die Gänge. Zwar in abgespeckter Version (2,1 Millionen Euro teuer), dafür aber – falls notwendig – jederzeit erweiterbar. In puncto Umweltschutz ist das auf alle Fälle der richtige Weg, immerhin spart man so gewaltige Mengen Kohlendioxid ein.

Dazu kommt noch ein zweiter positiver Effekt: Mit dem Biogas wird Strom für die Abfallbehandlungsanlage erzeugt. Was sich wiederum auf lange Sicht in der Stadtkassa positiv niederschlägt, die das trotz dem gelungenen Sparkurs der letzten Jahre nach wie vor gut brauchen kann.