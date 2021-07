Knapp zwei Jahre ist es her, als der SC Wiener Neustadt am Kunstrasen der Wiener Viktoria seinen sportlichen Tiefpunkt der Thomas Flögel-Ära erlebte. Mit einem 0:5-Debakel wurde Wiener Neustadt damals in seine Einzelteile zerlegt…

Alles Schnee – oder in diesem Fall: Kunstrasen-Granolat – von gestern. Denn von der damaligen Start-Elf ist nur noch Kapitän Thomas Piermayr übrig, auch das Trainerteam ist ein anderes. Oliver Oberhammer weiß, dass ein guter Saisonstart wichtig ist. Das Wiener Neustädter Publikum ist launisch – und nicht für seine Geduld bekannt. Aber mit einem Auswärtssieg bei Toni Polster und der Wiener Viktoria kann die neu zusammengestellte Mannschaft die Fans weiter auf seine Zeit ziehen.

In Runde zwei gegen Stripfing kann der SC nur gewinnen – der Titelkandidat ist klarer Favorit. Anders die Ausgangslage in der dritten Runde. Gegen Draßburg muss Wiener Neustadt Zählbares aus dem Burgenland mitnehmen. Vier Punkte aus den ersten drei Spielen können bei der Qualität der Truppe ruhig der Anspruch sein…