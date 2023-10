Beleidigung im Parteiblatt: FPÖ forderte Widerruf von SPÖ Bad Erlach

In einer Frühjahrsausgabe eines Parteiflugblatts teilte Bad Erlachs SPÖ-Chef Constantin Luger ordentlich aus. Von „Antisemiten“ und „Nazi-Liederbuchsängern“ in der Landesregierung war die Rede, dies lies bei den Freiheitlichen die Wogen hochgehen. „Wir haben davon gehört und wollten rechtliche Schritte einleiten, denn irgendwann ist der Spaß vorbei“, meint FPÖ-Landtagsabgeordneter Andreas Bors.

Nun gibt es eine außergerichtliche Einigung. Constantin Luger will im nächsten Flugblatt in einer Stellungnahme die Äußerungen zurücknehmen, sich zu den konkreten Beleidigungen jedoch nicht mehr äußern: „Wir haben uns außergerichtlich in einem Vergleich geeinigt, dass ich einen Widerruf sowohl in der nächsten Parteiaussendung als auf der Homepage verfassen werde. Genauer möchte ich diese Causa nicht mehr kommentieren.“ Details zum Vergleich wollten sowohl SPÖ als auch FPÖ nicht nennen.