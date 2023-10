Der neue Hauptplatz in Bad Erlach soll groß und grün werden

In der jüngsten Gemeinderatssitzung standen zunächst persönliche Angelegenheiten auf der Agenda. Harald Wrede wird neuer Vertreter des Abwasserverbandes, Mustafa Halilovic wird Jugendgemeinderat. Birgit Barth wurde in den Volksschulausschuss aufgenommen, David Fasching in den Mittelschulausschuss. Alle Vorschläge wurden einstimmig von den 18 anwesenden Gemeinderäten abgesegnet.

Die Straßensanierung wird weiter forciert: Die Wiesengasse, die Wehrgasse sowie Teile der Oberfeldgasse und Ulrichsgasse sollen künftig auf den Stand der Zeit angepasst werden. Der Kostenrahmen hierfür beträgt 83.000 Euro, die Firmen „Lang und Menhofer“ und „HS Asphalt“ wurden beauftragt. Im nächsten Jahr gilt es jedoch, eine längere Wunschliste abzuarbeiten, wie ÖVP-Geschäftsführender Gemeinderat Christoph Stelzer verkündete: „Wir wollen außerdem die Liese-Prokop-Straße, Dorfgasse, Falkengasse, Schlossgasse, Aspanger Straße, Wiener Neustädter Straße und den Mühlweg in Angriff nehmen.“

Ein großes Thema ist nach wie vor das neue Ortszentrum. Das Bürgerbeteiligungsverfahren und die Online-Umfrage haben ergeben, dass sich die Einwohner einen großen und grünen Hauptplatz wünschen. Auf dem Gelände des Kattingerhofs, einer unbebauten Fläche und dem einer Firma soll auf etwa 5.000m² der Ortsmittelpunkt entstehen. ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger: „Auf dem Firmengrund soll ein Fuß- und Radweg errichtet werden, neben einem grünen Hauptplatz würden wir uns eine Tiefgarage und Wohnungen wünschen.“ Anwalt Christian Macho wird jedenfalls mit der Überprüfung des Vergaberechts auf dem Areal betraut, auch dies wurde einstimmig beschlossen.