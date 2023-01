Sollenau: Viel Lärm um Basketballplatz

Aktuell ist wieder das Problem auf dem Hardsoccerplatz im Funpark aufgetaucht. Nicht nur die Weihnachtsferien, sondern auch das ungewöhnlich warme Wetter haben die Sollenauer Kinder und Jugendlichen nach draußen gelockt. Der Hardsoccerplatz war deshalb sehr gut frequentiert. Sehr zum Nachteil für die Sollenauer kamen auch Spieler aus den umliegenden Gemeinden. Diese haben nicht zum ersten Mal die Jugendlichen auf brutale Weise vom Platz vertrieben.

Bereits in der Vergangenheit ist dieses Problem diskutiert worden. Während die ÖVP Ruhezeiten auf dem Platz einführen wollte, einigte man sich im Jugend-und Sozialausschuss aber auf eine Hinweistafel, die die Spieler für mehr Rücksichtnahme sensibilisieren sollte.

„Deshalb weichen alle Spieler zu uns aus“

Ausschlaggebend für den neuerlichen Aufschrei von Sollenauer Eltern war diesmal, dass ein Hobbyverein aus Wiener Neustadt alle Spieler brutal vom Platz verjagt und dann für längere Zeit den Platz für sich beansprucht haben soll. „Das geht doch nicht“, meint ÖVP-Fraktionschef Gerald Spiess dazu: „Es muss endlich eine Lösung her.“ Es brauche eine ordentliche Beaufsichtigung. In Leobersdorf übernimmt das laut Spiess der angrenzende Wirt, in Eggendorf ist der Platz eingezäunt und in Traiskirchen kann man nur mit der Traiskirchen-Card den Platz betreten.

„Deshalb weichen alle Spieler zu uns aus“, meint Spiess. SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl ist der Ansicht, dass man niemandem den Zugang auf einen öffentlichen Platz verbieten kann, das Vertreiben der Kinder sei aber zu verurteilen. Deshalb sind auch Gespräche mit einer privaten Sicherheitsfirma und den Streetworkern der Jugendarbeit.07 geplant. Der Funpark könnte in Zukunft von den Streetworkern mitbetreut und von einer Sicherheitsfirma kontrolliert werden.

