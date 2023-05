Wiener Neustädter Stadtmusikkapelle spielt am Europatag am Hauptplatz

Anslässlich des Europatags am 9. Mai gibt die Stadtmusikkapelle am 9. Mai ab 18 Uhr ein Konzert vor dem Alten Rathaus. Unter der Leitung von Kapellmeister Raoul Herget wird ein speziell auf den Europatag abgestimmtes Programm präsentiert.

„Wir tragen Europa im Herzen und fühlen uns dem Gedanken der europäischen Verständigung besonders verpflichtet. Gerade wenn in unserer Nähe – in der Ukraine – kriegerische Auseinandersetzungen toben, so gilt es, näher zusammenzurücken und für Frieden, Gemeinschaft und humanitäre Werte einzustehen. Mit dem Europa-Konzert der Stadtmusikkapelle wollen wir ein weithin hörbares Zeichen setzen und unser Bekenntnis zu einem geeinten Europa musikalisch hinaustragen“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Ich lade die Wiener Neustädter daher sehr herzlich zu diesem Hörerlebnis ein und freue mich darauf, unsere jahrzehntelange, gelebte Europatradition gebührend zu feiern. In Wiener Neustadt hat Europa ja auch tiefe Spuren in diversen Namensgebungen der Stadt hinterlassen – etwa bei der Europaschule, dem Europabrunnen, dem Europahaus und der Europaallee.“

