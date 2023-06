Muse begeisterte mit Mega-Show im Wiener Neustädter Stadion

Sänger Matthew Bellamy schwingt auch 30 Jahre nach der Gründung von Muse gerne seine Gitarre auf den Rücken, um seine Stimme mit ganzer Kraft ins Mikro zu legen. Dass das britische Trio als eine der besten Live-Bands gilt, wurde am Samstagabend im Stadion eindrucksvoll bewiesen. Wobei auf das Publikum eine gigantische Show einprasselte: Eingespielte Videos und Visuals, eine schwebende Lichterkonstruktion, Feuer und Papierschnipsel. Muse ließ nichts aus, um den 20.000 Fans zu gefallen. Was auch funktionierte, vor allem wenn Hits wie „Starlight“, „Hysteria“ oder „Plug in Baby“ gespielt wurden.

Immerhin zwei Stunden dauerte das Spektakel, das nie langweilig wurde. Einziger Wermutstropfen: Wer als langjähriger Fan auf einen Song aus ihrem Erstlingswerk „Showbiz“ wartete, wurde enttäuscht. Apropos: Enttäuschend für viele Besucher waren die viel zu langen Wartezeiten an den Getränkeständen (Spritzer gab’s um stolze 7,50 Euro ohne Pfand, die Uhudler-Version kostete gar 9 Euro), „da pfeif ich drauf“, war oft zu hören. Ansonsten erwies sich das Wiener Neustädter Stadion einmal mehr als perfekter Veranstaltungsort für Großkonzerte – bitte mehr davon.