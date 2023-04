„LiederMalen“ beim „Milch & Honig“-Festival in Wiener Neustadt

Am Sonntagabend fand in den Kasematten das dritte Konzert des "Milch & Honig"-Festivals unter der Intendanz von Christoph Zimper statt. Unter dem Titel "LiederMalen" bildete Opernsängerin Marlis Peterson eine perfekte Symbiose mit Maler und Bildhauer Horst Gläsker. Zusammen zauberten die beiden Künstler ein Gesamtkunstwerk aus Lied, Malerei und Performance auf die Bühne in der Neuen Bastei.

Die nächsten beiden Konzerte im Rahmen des Festivals stehen nun am kommenden Wochenende an: "Neue Kunst auf alten Wänden" mit von Künstlerin Astrid Rothaug gezeichneten und animierten Projektionen sowie Musik vom "Radio String Quartet" am Freitag, dem 28. April, sowie "The Mozart Sound Healing" am Sonntag, dem 30. April, wo Mozarts Musik auf die Klangschalen-Therapie aus der tibetisch-buddhistischen Kultur trifft.

Weitere Infos: www.milchundhonig-wn.at.

