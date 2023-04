Wiener Neustädter Flötenensemble: 42 Jahre und eine Briefmarke

„Wir spielen seit 42 Jahren Freitag nach Ostern ein Konzert. Nur in einem Jahr mussten wir pausieren und natürlich während der zwei Pandemie-Jahre“, ist Walter Ruprechter zurecht stolz auf sein Flötenensemble. Begonnen hat alles mit seinen Klassenabenden als Querflötenlehrer in der Hauer-Musikschule. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Schülern tritt er bis heute alljährlich in der Georgs-Kathedrale auf.

Der mittlerweile pensionierte Querflöten-Lehrer an der Hauer-Musikschule verbrachte seinen Grundwehrdienst in der MilAk und war da der Pfarr-Kanzlei zugeteilt. Als Dekan Alfred Hahn herausfand, dass Ruprechter Querflöte studiert hatte, bat er ihn oft, bei Hochzeiten, Taufen und anderen Festen zu spielen. Die guten Beziehungen hielten auch nach der Bundesheerzeit von Ruprechter an und so fand das erste Konzert seines „Querflöten-Ensembles“ mit ehemaligen Schülern im April 1981 in der Georgs-Kathedrale statt.

Ruprechter: „Das ist so gut angekommen, dass daraus dann ein jährliches Event wurde.“ Und weil ein Konzert pro Jahr zu wenig ist, begann Ruprechter mit seinen Ex-Schülern Claudia Kirnbauer, Karin Sedlic-Kotal und Leopold Eibl einmal pro Woche zu proben. „Wir spielten dann mehrere Konzerte im Jahr, manchmal auch im Ausland.“ Auch von der Stadtgemeinde wurden sie oft eingeladen, aufzutreten.

Der „hinreißende Klang“ und die Freundschaft

Als sich abzeichnete, dass Karin Sedlic-Kotal wegziehen wird, stand der Lehrer plötzlich am Landesgericht im Büro seiner ehemaligen Schülerin Christine Berner, die nicht nur Jura, sondern auch Querflöte studiert hat. Die Juristin: „Er sagte, es ist Not am Mann und kurz darauf hab ich schon bei den Proben mitgespielt und bin geblieben.“ Geprobt wird einmal pro Woche, früher in der Musikschule, seit seiner Pensionierung daheim bei Ruprechter.

Als Flötenensemble „Allzeit Getreu“ landeten die fünf Flötisten dann sogar auf einer Briefmarke, bestellt zu einem runden Geburtstag ihres Gründers. „Da wurden 100 Stück gedruckt, die heute gesuchte Sammlerobjekte sind“, ist Ruprechter stolz auf seine Marke.

Die Briefmarke des Flötenensembles Foto: NÖN, Brigitte Steinbock

Die alljährlichen Konzerte bestreiten sie in fixer Besetzung plus fortgeschrittene Schüler, Studenten und Lehrerkollegen, je nach Programm. Was gespielt wird, legt Ruprechter fest, wobei er für Vorschläge immer offen ist. „Wir spielen von den Klassikern der Romantik und des Barock bis hin zu vielen zeitgenössischen Komponisten, wie Herbert Zagler und Johann Hittinger“, so Ruprechter. Die Leitung des Ensembles hat er 2010 an Claudia Kirnbauer, ebenfalls Querflötenlehrerin, übergeben: „Damit die Zukunft gesichert ist.“

Allen Ensemble-Mitgliedern gemeinsam ist die Liebe zur Querflöte wegen ihrem „hinreißenden Klang“ und „weil sie gerade in der Kirche besonders gut klingt“. Und die Freude am gemeinsamen Musizieren, „denn wir sind Freunde und gehen sehr wertschätzend miteinander um“.

