Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 haben Muse neun Studioalben veröffentlicht und weltweit über 30 Millionen Einheiten verkauft. Ihr neuestes Album „Will of the People“ landete in mehreren Ländern auf Platz 1, darunter Großbritannien, Frankreich, Finnland, Italien und der Schweiz. Am 3. September kommen die Rocker ins Wiener Neustädter Stadion und werden dort ein Open Air Konzert geben. Karten dafür gibt es ab Donnerstag, 10 Uhr, online zu kaufen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.