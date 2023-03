Musicalstars zu Gast im Wiener Neustaädter Sparkassensaal

Der Veranstalter MAMAZ lädt zu „Musical Highlights“ mit bekannten und beliebten Darstellern ein. Auf der Bühne zu sehen sind Máté Kamarás, Lukas Perman, István Csiszár, Dieter Hörmann, Natsuki Yamaguchi, Anna Rosa Döller, Simone Niederer und die Ternitzer Künstlerin Birgit Scheibenreif.

Die Künstler geben Hits aus den bekanntesten und beliebtesten Musicals von „Elisabeth“ über „Tanz der Vampire“, „Phantom der Oper“, „Cats“, „Rebecca“, „I am from Austria“, „Jesus Christ Superstar“, „Dracula“ und „ Miss Saigon“ bis hin zu „Ghost“ und zur unverwüstlichen „Rocky Horror Show“.

Einlass ab 19 Uhr, Beginn 19:30 Uhr. Tickets, zum Preis von 35 Euro, sind an der Abendkassa erhältlich und können per E-Mail an ticket@mamaz.at bestellt werden.



