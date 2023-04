Tonkünstler mit Überraschungen in den Wiener Neustädter Kasematten

Im Rahmen des "Tonkünstler"-Zyklus in den Kasematten gab es am Samstag unter der Leitung von Dirigent Martijn Dendievel so manche musikalische Überraschung: Tonkünstler-Schlagzeuger Joachim Murnig brillierte als Solist im ersten Marimba-Konzert des Dänen Anders Koppel, Gründungsmitglied der Rock-Gruppe "The Savage Rose". In der ersten Symphonie von Jean Sibelius entfalteten sich Edvard Griegs Schauspielmusikklänge zu "Peer Gynt".

Die Tonkünstler spielten in den Kasematten Foto: Stadt Wiener Neustadt, R. Wehrl

Der nächste Konzert-Zyklus der Tonkünstler in den Kasematten startet im Oktober dieses Jahres – weitere Infos unter www.kasematten-wn.at.

