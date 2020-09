Eines seiner eher seltenen Gastspiele in Wiener Neustadt gibt Gerald Gradwohl am kommenden Freitag am Hauptplatz. Er tritt als Teil des Iris Camaa Trios auf. Die zweifache Gewinnerin des Akademy Music Awards („best album soul & r&b“), hat bereits sieben Alben mit eigenen Kompositionen veröffentlicht.

zVg Gerald Gradwohl, Iris Camaa und Patrick Zambonin.

Durch die Zusammenarbeit mit „Tangerine Dream“ lernte sie Gerald Gradwohl kennen, den man auch als Gitarrist des Dancing Stars Orchesters, von „Threeo“ und der „Hallucination Company“ kennt. Komplettiert wird das Trio vom Schweizer Bassisten Patrick Zambonin, der in Boston studierte und lange Zeit in London als Musiker gearbeitet hat. Gemeinsam präsentieren sie einen Mix aus Cover-Versionen und eigenen Songs, die im Pop, Soul und Latin Jazz verankert sind.

Neues Album und Dancing Stars-Proben

Der Neustädter Gradwohl arbeitet derzeit an seinem nächsten Solo-Album, das mit der Gerald Gradwohl Group im Sommer aufgenommen wurde: „Es wird voraussichtlich im Frühjahr erscheinen.“ Ansonsten sollen demnächst die Proben für die Fortsetzung der Dancing-Stars-Staffel beginnen und auch ein Konzert nur mit Iris Camaa am 3. Oktober im „Brot & Wein“ in Fischau steht am Programm. Weiters tritt Gradwohl am 14. Oktober im „Reigen“, Wien, und am 7. November im Kulturzentrum Eisenstadt auf.