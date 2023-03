Wiener Neustädter BORG-Schüler begeisterten mit Chorkonzert

Präsentieren konnten sich über 50 talentierte Schüler mit bekannten Stücken wie „Polish Dance“ oder „Ave-Maria“. Für Pausenfüller zwischen den verschiedenen Chören gab es Einlagen von Blechbläsern, Gitarristen oder Violinen. Das Bundesoberstufenrealgymnasium ist nicht mit einem oder zwei Chören sondern gleich mit sechs bestückt. Auf der einen Seite ein großer Chor auf der anderen ein Kammerchor, mit den stärksten Stimmen, vom BORG.

Außerdem hat jede Musikklasse ihren eigenen Klassenchor. Diese Veranstaltung ließ sich auch Stadtrat Franz Piribauer nicht entgehen. Schulsprecherin Magdalena Hauer führte das Publikum durch den musikalischen Nachmittag. Am Anfang betont sie, dass „Borg ist eine Schule mit großer Vielfalt – und diese Vielfalt wird man heute in diesem Konzert spüren.“ Auch Direktor Reinhard Pilz schließt sich ihr an. „Ich freue mich, dass sich das BORG wieder präsentieren kann – denn das kann es am besten.“

