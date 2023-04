Wiener Neustädter „ZiehHarmoniker“ lassen sich nicht stoppen

„Nach fast dreijähriger Abstinenz wollen wir 20 ‚ZiehHarmoniker‘ wieder mal zeigen, was wir können“, freut sich Orchesterleiterin Fritzi Steiner auf das Konzert am 15. April in den Kasematten. Am Programm stehen Klassiker aus Swing, Latin und Pop im „unnachahmlichen Klang eines großen Akkordeonorchesters“.

Die 20 „ZiehHarmoniker“ spielen Songs von Queen, wie zum Beispiel „Bohemian Rhapsody“, Gediegenes wie Count Basic und Standards wie „Misty“. „Zum guten Sound tragen Klavier, Gitarre und Schlagzeug bei, also eigentlich spielen wir in einer Big-Band-Besetzung mit Akkordeons statt Bläsern“, sagt Steiner. Beginn ist um 19.30 Uhr, Tickets: www.webshop-wn.at

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.