Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Am 21. Mai wird auf der Seebühne in Mörbisch das Militärmusikfestival stattfinden. Als Einstimmung darauf finden Platzkonzerte statt. Eines davon durch die Gardemusik in Wiener Neustadt: Ab 18 Uhr geht es am Wiener Neustädter Hauptplatz los, das Konzert ist kostenlos.

Die Gardemusik besteht aus rund 60 Militärmusikern. Neben Repräsentationsaufgaben spielt Militärmusik des Gardebataillons auch bei Festen auf.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.