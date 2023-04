Wiener Neustädter Eisenbahner mit 130 Jahre Musik von „Flugrad“

Am Samstag, dem 15. April, lädt das Blasmusik-Orchester zum Jubiläumskonzert um 19 Uhr in den Festsaal des BORG. Und blickt dabei auch programmmäßig auf bewegte 130 Jahre zurück. Obmann Hermann Schmidt: „Am Programm stehen Werke von Strauß bis Bruce Springsteen, Traditionsstücke, aber auch viel Modernes, damit für alle Zuhörer etwas dabei ist.“

Gegründet wurde der „Eisenbahner-Gesangsverein Wiener Neustadt“ 1893 von den Bediensteten der damaligen „Südbahn-Gesellschaft“. Zur selben Zeit bildeten die Musiker unter den Eisenbahnern ihren „Musikverein Wiener Neustadt“. Ab 1899 wurden im Wr. Neustädter Gasthaus von Alexander Pfeiffer mit der Wiener Neustädter Stadtkapelle unter Kapellmeister Franz Kraus gemeinsame Auftritte abgehalten.

1921 wurde dann der „Männer-Gesangs-Verein der Gewerk.org. Süd-Bahner Wr. Neustadt“ mit Chormeister D. Engelmeyer gegründet und 1926 fusionierten Chor und Blasmusik zum „Eisenbahner Musik- und Gesangverein Flugrad Wiener Neustadt“.

Erst zwei Jahre nach Beendigung des Krieges fanden sich Förderer der Musik- und Gesangsbewegung und riefen den Verein wieder ins Leben. Geprobt wurde in der alten Eisenbahnfeuerwehrbaracke. Ab diesem Zeitpunkt organisierten Obmann Anton Weidinger und Chorleiter Direktor Erwin Willax unzählige Konzerte und die erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen Chortreffen in Österreich.

1985 übernahm Kapellmeister Hermann Schmidt die Leitung der Musikkapelle und bemühte sich tatkräftig um junge Musiker und ein zeitgemäßes Programm. Erstmals wurden auch Frauen in die Kapelle aufgenommen. 1993 feierte man das 100-Jahr-Jubiläum mit einem großen Chorkonzert, an dem 13 Chöre teilnahmen.

Erste CD und Gründung von „Flugrädchen“

1998 wurde die erste CD der Blasmusik aufgenommen und 1999 folgte der Beitritt der Blasmusikkapelle zum NÖ Blasmusikverband. Ein Besuch beim Bundespräsidenten und der Auftritt beim „Musikantenstadl“ gehören zu den Highlights des Vereins. 2017 wurden die „Flugrädchen“ (ein Jungmusiker−Projekt) gegründet. Hermann Schmidt: „Leider gibt es keine alten Aufzeichnungen aus der Gründerzeit, da in den Kriegswirren der Weltkriege sehr viel vernichtet wurde bzw. verschwunden ist.“

Als einziges Andenken wurde die alte Vereinsfahne viele Jahre nach dem Krieg gefunden und restauriert. Derzeit spielen 31 Musikerinnen und Musiker im Orchester, „davon sind rund die Hälfte unter 30 Jahren alt“, ist Schmidt stolz auf die Nachwuchsarbeit. Eintritt für das Konzert am 15. April mit freien Spenden. Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

