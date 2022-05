Beethovens dritter Frühling in Wr. Neustadt

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

„Wir brauchen Musik – gerade in Krisenzeiten gibt sie uns Kraft. Kunst kann und muss uns zum Nachdenken anregen, Probleme aufgreifen und zum gesellschaftlichen Wandel beitragen. Sie kann uns aber auch einfach Momente der Freude und Gelassenheit schenken“, so Dorothy Khadem-Missagh, die am Samstag, dem 14. Mai, um 19.30 Uhr den dritten „Beethoven Frühling“ eröffnen wird. Das heurige Festival steht unter dem Motto „Lichtblicke“ und spannt den Bogen von Mozart und Beethoven bis Bernstein.

Das erste der geplanten drei Konzerte in der Allzeit Getreuen findet in den Neustädter Kasematten statt und wartet mit einem ganz besonderen Leckerbissen auf. Unter dem Titel „Karneval an der Westside“ stehen Mozarts vierhändige Sonate für Klavier in C-Dur, die Symphonic Dances für zwei Klaviere aus der „West Side Story“ von Bernstein und der „Karneval der Tiere“ von Saint Saëns mit Julia Stemberger als Erzählerin am Programm.

Das zweite Konzert geht am 1. Juni, um 19.30 Uhr im Museum St. Peter an der Sperr über die Bühne. Das „Trio Vision“ mit Dorothy Khadem-Missagh (Klavier), Ekaterina Frolova (Violine) und Péter Somodari (Violoncello) spielt Beethovens Klaviertrio in Es-Dur, Gáls Variationen über eine Alt-Wiener Heurigenmelodie und Brahms‘ Klaviertrio Nr. 1 in H-Dur. Und zum Abschluss am Sonntag, dem 19. Juni, ist das Wiener Kammerorchester um 11 Uhr zu Gast in den Kasematten. Zu hören ist das Mozart-Klavierkonzert in c-moll, KV 491, die Beethoven-Romanze für Violine in F-Dur und Griegs Suite „aus Holbergs Zeit“.

Ein Konzert in Baden am 26. Mai und eines in Gneixendorf am 11. Juni gehören auch noch zum Festival.

Nähere Infos und Tickets: www.beethovenfruehling.at

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.