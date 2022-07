25.000 jubelten „Irons“ in Wiener Neustadt zu

Werbung

Mit zwei Jahren Verspätung landeten „Iron Maiden“ am Sonntag doch noch in der Civitas Nova, was die Band auch freute, wie Sänger Bruce Dickinson betonte. Schon am Nachmittag pilgerten hunderte Fans in typischer Kluft vom Bahnhof durch die Innenstadt in Richtung Wiener Neustädter Stadion – insgesamt reisten 10.000 der 25.000 Fans mit den Öffis an, was die ÖBB an Kapazitätsgrenzen brachte.

„Das Stadion ist endlich voll, ein super Anblick“, jubelte Hausherr Gerald Stangl, viele „Iron“-Fans waren auch aus den Nachbarländern angereist. Bei ihrer Show ließen die Metal-Oldies nichts anbrennen: Fulminante Bühnenbilder, epische Hymnen wie „Run to the Hills“ oder „Aces High“ brachten das mitunter auch ältere Publikum zum Kochen. Nach knapp zwei Stunden und vier Zugaben war Schluss mit dem Spektakel.

Fazit: Eine Top-Leistung der Rock-Oldies, denen man das Alter (immerhin 60 plus) nicht anmerkte. Das Stadion erwies sich nach der Generalprobe im Vorjahr beim „Nova Rock Encore“ wieder als würdiger Veranstaltungsort. Einzig bei der Abreise kam es zu Verkehrsbehinderungen und längeren Wartezeiten.

