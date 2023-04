„Barracuda Music“ angelt sich Krumbacher Zauberer „Fab Fox“

Der Krumbacher Fabian Blochberger alias „Fab Fox“ verzaubert sein Publikum. Jetzt steht die nächste Tournee fest, dafür bekommt der Nachwuchszauberer prominente Unterstützung.

Mit Barracuda Music rund um Mastermind Ewald Tatar hat „Fab Fox“ jetzt den größten Veranstalter Österreichs an seiner Seite. Unterschrieben wurde eine Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre. Am 19. Jänner 2024 macht der Künstler in Wiener Neustadt Station, danach geht es in die Wiener Stadthalle.

