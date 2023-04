Wiener Neustadt will beim Klimaschutz Vorbild werden

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag den Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt umd dem Klimaschutz-Ministerium genehmigt. Im Rahmen des Projekts „Pionierstadt – Partnerschaft für klimaneutrale Großstädte 2030“ kann die Stadt über fünf Jahre bis zu zwei Millionen Euro für Klimaschutz-Projekte erhalten.

Grundsätzlich ist das Projekt für Gemeinden über 50.000 Einwohner gedacht. „Durch den Ausfall einer Stadt ist es möglich geworden, dass Wiener Neustadt einsteigt“, so Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP): „Pionierstädte werden zeigen, wie Strategien und Maßnahmen ausgerichtet werden müssen, um Klimaneutralität in Gemeinden umzusetzen.“ Wiener Neustadt werde damit zum Vorbild für andere Gemeinden. Dinhobl: „Ein wichtiges Projekt am Weg der Klimaneutralität der Stadt.“

Mit der Förderung könnte etwa ein eigenes Klima-Referat am Magistrat geschaffen werden. „Wir brauchen Strukturen in unserer Verwaltung, die sich mit den Problemen und Herausforderungen der nächsten Jahre auseinandersetzen und Lösungsvorschläge ausarbeiten“, so Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ). Er gibt als Stoßrichtung „lösungsorientiert und sozial verträglich“ vor, „denn die Klimafrage ist auch eine soziale Frage“.

Die Grünen hätten immer wieder ein eigenes Klima-Referat gefordert, meinte Stadträtin Selina Prünster: „Damit wird es jetzt möglich. Experten können mitwirken, damit die Stadt gute Schritte in Richtung Klimaschutzmaßnahmen gehen kann.“

