Handelsakademie/Handelsschule Wr. Neustadt: Eine Tonne Müll gesammelt

Die Handelsakademie/Handelsschule und die städtische wnsks haben kürzlich eine Zusammenarbeit im Umweltbereich beschlossen.

Das erste Projekt fand nun in der Vorwoche in der Civitas Nova statt: Rund 500 Schüler erhielten von den Stadtwerken Greifzangen, Warnwesten, Handschuhe und Säcke. Damit ausgestattet, sammelten sie auf einem leeren Grundstück Müll ein. In nur zwei Stunden kamen 1.100 Kilogramm zusammen – darunter auch Waschmaschinen, Reifen oder Wäscheständer.

