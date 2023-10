Trinkwasserflaschen für alle Schüler an der HAK/HAS Wiener Neustadt

Unter dem Titel „Change it“ werden unterschiedliche Projekte beleuchtet und damit ein möglichst breiter Wissenstransfer im Bereich Umwelt sichergestellt. Ein zentrales Thema ist die natürliche Ressource Trinkwasser und deren Umgang damit zu beleuchten. Anlässlich dessen werden den Schülerinnen und Schülern Trinkwasserflaschen übergeben.

Aktuell zeigen insbesondere lange Trockenphasen welchen Stellenwert sauberes Trinkwasser mittlerweile eingenommen hat. Der WNSKS als großer kommunaler Dienstleister in der Region, eben auch im Bereich des Trinkwassers und der Trinkwasserversorgung, ist es daher ein Anliegen dieses Bewusstsein weiterzugeben beziehungsweise zu vermitteln. Die Schule hat diesen Themenschwerpunkt auch damit unterstrichen, indem die HAK/HAS Wiener Neustadt in das „H2NOE-Wasserschule“ Programm eingestiegen ist. Diesbezügliche Schwerpunktthemen werden auch im Unterricht behandelt. Von der Quelle bis zum Glas — es werden die Facetten der Trinkwasserversorgung beleuchtet.

„Gerade Wiener Neustadt sowie ihre Bürgerinnen und Bürger beschäftigt die Grundwassersituation unserer Stadt. Wasser als natürliche Ressource ist für uns alle von immensem Wert. Umso wichtiger ist es, dass man dieses Thema bereits an Schulen nahebringt und sie dahingehend informiert, wie die Trinkwasserversorgung abläuft und was alles damit einhergeht. Mit den Trinkwasserflaschen legen wir einen weiteren Baustein für den nachhaltigen Umgang mit Wasser in die Hände der Schülerinnen und Schüler“, so Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl.

„Die Übergabe der Flaschen markiert den Start für ein schulübergreifendes, gegenstands- und klassenübergreifendes Projekt. Neben dem inhaltlich wichtigen Thema ‚Wasser‘, zeigt dieses Projekt wieder die intensive schulpartnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule, Elternvertreter und öffentlichen sowie privaten Institutionen“, so HAK/HAS-Direktor Engelbert Zwitkovits.