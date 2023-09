Schüler des BG Babenbergerring als Lotsen für Volksschüler

514 Taferlklassler starteten am Montag in Wiener Neustadt in ihr erstes Schuljahr, 118 Kinder besuchen eine Vorschulklasse. Auf Initiative von Bürgermeister Klaus Schneeberger gibt es auch heuer rund um den Schulbeginn eine groß angelegte Plakat-Kampagne gemeinsam mit der schon seit Jahren erfolgreichen „Schutzengel“-Aktion des Landes NÖ.

57 Dreieckständer im gesamten Stadtgebiet, auf denen sichtbar „Achtung Schulbeginn“ plakatiert ist, sollen darauf hinweisen, vorsichtig zu fahren. Zusätzlich erfolgte im Rahmen der diesjährigen Kampagne der Startschuss für eine Kooperation der Volksschule Baumkirchnerring und des BG Babenbergerring an den Schutzwegen vor der Schule. Schüler des 5. Jahrgangs aus dem BG übernehmen ab sofort die Aufgabe der Schülerlotsen, um so für ein sicheres Überqueren zu sorgen.

„Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, in den nächsten Tagen im Straßenverkehr besonders rücksichtsvoll, aufmerksam und vorsichtig zu agieren. Gerade zu Schulbeginn kommt es aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens immer wieder zu brenzligen Situationen mit Kindern. In diesem Sinne hervorzuheben ist die tolle Kooperation der Volksschule Baumkirchnerring und des BG Babenbergerring. Es ist ein leuchtendes Beispiel der Bildungsmetropole Wiener Neustadt für die Sicherheit der Kinder. Danke an alle Beteiligten, die als Schülerlotsen dafür sorgen, dass die Kleinsten sicher über die Schutzwege kommen. Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern an dieser Stelle einen guten Start und viel Freude und Motivation im neuen Schuljahr“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber (beide ÖVP).