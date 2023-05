Wie Nahversorger im Bezirk Wiener Neustadt ums Überleben kämpfen

Die Teuerung hat ihre Spuren bei den Nahversorgern in den Gemeinden hinterlassen. Alle kämpfen mehr oder weniger um ihr Überleben. Um sich über Wasser halten zu können, werden unterschiedliche Strategien verfolgt. Einige Geschäfte setzen auf außergewöhnliches Service und dem besonderen Eingehen auf Kundenwünsche. Beim Nah & Frisch Groiß in Schwarzenbach gibt es beispielsweise das beliebte und kostenlose Lieferservice, das vor allem bei älteren, nicht mehr so mobilen Menschen gut ankommt. Darüber hinaus kann Besitzerin Michaela Groiß trotz übermächtiger Konkurrenz durch die Großmärkte auch im Geschäft selbst Erfolge verbuchen: „Ich habe viele ältere Kunden, die alles bei mir kaufen.“ Und Stammkunden sichern das Überleben. Einen guten Beitrag zum Überleben leisten aber auch der Zigaretten- und Getränkeautomat vor der Tür. Und zumindest „ein bisserl“ trägt auch die Postpartner-Stelle zur Steigerung der Kundenfrequenz bei.

Eine gute Feinkostabteilung im Geschäft sowie Automaten davor: Michaela Groiß setzt in ihrem Geschäft in Schwarzenbach auf beides. Foto: NÖN/Stangl, Franz Stangl

In der Gemeinde Lichtenegg betreibt die Gemeinde selbst den Nahversorger. Trotz aller Bemühungen, unter anderem mit Sonderangeboten, hat diese mit weniger rosigen Bilanzzahlen zu kämpfen. Dennoch soll es auch weiterhin als wichtige Einkaufsgelegenheit vor Ort erhalten bleiben. Vor allem ältere Menschen wissen hier die kurzen Anfahrtswege zu schätzen. Ebenso den im Vergleich zu Großmärkten kompakten und überschaubaren Verkaufsraum sowie den besonders ausgeprägten Kundenservice. Üblicherweise nicht im Sortiment enthaltene Artikel werden genauso besorgt wie Saisonwaren – Erdbeeren oder Marillen können vorbestellt und dann frisch abgeholt werden. Bei dem im Dezember des Vorjahres eröffneten Dorfladen, der ja ebenfalls als Nahversorger fungiert, hatte man anfangs Bedenken, er könne weiter am Umsatz des Geschäfts knabbern. Der Selbstbedienungsladen ohne Personal bietet schließlich sieben Tage pro Woche, jeweils von 6 bis 22 Uhr, sehr erfolgreich seine Selbstvermarkter-Produkte an. Inzwischen belegen aber die Zahlen, dass die Frequenz beim Nah & Frisch durch den Dorfladen ebenso stieg wie etwa durch die Tankstelle oder den Friseurladen im Ort.

Werner und Liway Gavriil sparen Strom in ihrem Backshop. Foto: NÖN/Weigl, Tamara Weigl

Die Energiekosten so gering wie möglich zu halten, darauf setzt der Backshop Gavrill in Steinabrückl. Ursprünglich ein Kaffeehaus, hat dieses einen immer größer werdenden Stellenwert als Nahversorger der Gemeinde eingenommen. Es werden nicht alle Lampen eingeschaltet und die Heizung wird zurückgedreht. Demnächst soll außerdem von Gas auf Pellets umgestellt werden.

Die Nah & Frisch-Filiale in Stollhof hat auf neue energiesparende Kühlgeräte umgestellt. Am Foto: Inhaberin Lisi Weik mit ihren Mitarbeiterinnen Anita Steininger und Barbara Freiler. Foto: NÖNDamböck

Dass es sich für ein kleines Geschäft auch zum Besseren wenden kann, zeigt das Beispiel der Nah & Frisch-Filiale von Elisabeth Weik in der Gemeinde Hohe Wand. Hier brachte der Austausch der alten Kühlgeräte in neue energiesparende eine Erleichterung für das Geschäft. Das Land NÖ, die Gemeinde und die Firma Kastner (Besitzer des Geschäfts) haben sich die Kosten von 50.000 Euro b rutto aufgeteilt. „Es ist zwar momentan besser, dennoch ist noch nicht klar, wie die Strom-Endabrechnung aussehen wird. Man kann deshalb auch nicht vorausplanen“, so Lisi Weik. Die Kundenfrequenz ist da und die Leute wissen das kleine Geschäft auch sehr zu schätzen, es braucht aber endlich eine langfristige Lösung von Seiten der Politik. „Ich würde mir wünschen, dass allgemein die Energiekosten sinken.“

